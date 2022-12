Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano corsara a Firenze: è vittoria per 3-0

Il Bisonte Firenze - Vero Volley Milano 0-3 (19-25, 25-27, 21-25)

Il Bisonte Firenze: Van Gestel 5, Sylves 3, Cambi 3, Herbots 17, Alhassan 3, Nwakalor 9, Panetoni (L), Guiducci 1, Kosareva 1, Knollema 1, Adelusi 1, Lotti. Non entrate: Lapini (L), Graziani. All. Bellano.

Vero Volley Milano: Larson 11, Folie 13, Stysiak 9, Davyskiba 9, Stevanovic 9, Orro 2, Parrocchiale (L), Camera 1, Martin 1, Begic, Candi. Non entrate: Sylla, Negretti (L), Rettke. All. Gaspari.



NOTE

Arbitri: Gianluca Cappello, Stefano Cesare

Spettatori: 796

Durata set: 25', 27', 23'. Tot 1h22'

Il Bisonte Firenze: battute vincenti 2, battute sbagliate 12, muri 4, errori 23, attacco 38%

Vero Volley Milano: battute vincenti 3, battute sbagliate 11, muri 7, errori 21, attacco 44%

MVP: Beatrice Parrocchiale

Impianto: Palazzo Wanny Firenze



FIRENZE, 18 DICEMBRE 2022 – La Vero Volley Milano si fa un bel regalo di Natale, espugnando il campo de Il Bisonte 3-0 e piazzando la decima vittoria stagionale. Nella dodicesima e penultima giornata di andata della Serie A1 femminile 2022/2023, le milanesi fanno la voce grossa in Toscana, tornando a sorridere dopo lo stop rimediato contro Novara al quinto set e consolidando un piazzamento ai vertici della graduatoria. Gaspari effettua qualche piccola rotazione, facendo riposare Thompson e Sylla e dando spazio a Stysiak opposta e Davyskiba in banda insieme a Larson. Il risultato è tanto bel gioco ed efficacia, con una gara giocata quasi sempre in vantaggio e con le accelerazioni che contraddistingue le "grandi" nei finali dei set. Ancora una volta è stato il muro l'arma vincente delle rosa, con tre punti messi a segno da Folie in questo fondamentale oltre alle molte palle toccate. Esempio calzante la fuga determinata nel primo gioco, dopo un tentativo di rimonta fiorentino, con i muri di Stevanovic e Folie (ottima prova per loro) e quello finale di Stysiak a regalare il primo set a Milano, 19-25. Nel secondo parziale la Vero Volley conferma la sua giornata sì, con una bella fuga nel momento finale guidato da Folie a sancire il 2-0 e successivamente un break fondamentale nella metà del terzo a segnare l'allungo definitivo. Nel finale di match Gaspari inserisce anche Begic, Martin e Camera: un ace di quest'ultima porta le sue sul 15-21, prima che Folie chiuda i giochi 21-25. Ora per Milano c'è nuovamente la CEV Champions League: mercoledì in Romania contro il Blaj per la seconda giornata della Pool B. Le rosa chiuderanno il 2022 di Serie A1 il 26 dicembre contro Busto Arsizio tra le mura amiche dell'Arena: match determinanate per la griglia Coppa Italia, competizione alla quale la Vero Volley è già qualificata ai quarti.

LE DICHIRAZIONI

Beatrice Parrocchiale (libero Vero Volley Milano): "Sono molto emozionata perché ho finalmente rivisto Wanny Di Filippo dopo tanto tempo, è stato bello ricevere il premio di MVP da lui e credo che sia stata davvero una bella vittoria: sono contenta di quello che abbiamo fatto, anche dal punto di vista personale. C'è stata un po' di rivoluzione nel sestetto ma abbiamo la fortuna di avere quindici ragazze che dalla prima all'ultima ci permettono di essere sempre competitive in campo. Sono delle grandi giocatrici e riusciamo bene ad amalgamarci subito e a anche a cambiare molte volte la formazione in campo, come ci chiede spesso il coach”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari che non può contare su Thompson, lasciata a casa dopo una pallonata ricevuta venerdì in allenamento, schiera in avvio Orro in regia e Stysiak opposta, Folie e Stevanovic al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Parrocchiale libero. Bellano risponde con Cambi al palleggio e Nwakalor in diagonale, Alhassan e Sylves centrali, Herbots e van Gestel di banda con Panettoni libero. Milano si porta con Stysiak 0-2, dopo una serie di cambipalla, Cambi riporta la parità (7-7), muro di Folie, ace di Orro e un errore di Firenze per l’11-15 e Bellano chiama timeout. Muro di Alhassan e ace di Cambi per il 17-18 e le lombarde fermano il gioco. Due muri Milano con Stevanovic e Folie per il 18-22. Errore di Alhassan e un muro di Stysiak chiudono il parziale 19-25.

SECONDO SET

Si apre con un primo tempo di Folie 0-1, contrattacco di Herbots per il 3-2, risponde Larson prima sul 5-6 e poi sul 7-9, invasione rilevata dal Video Check per il 10 pari, ancora la Vero Volley con due contrattacchi l’ultimo di Davyskiba per il 10-13 e Bellano chiede tempo. Dentro la diagonale Guiducci e Adelusi, muro di Davyskiba per il 16-20 e Firenze chiama timeout. van Gestel accorcia prima sul 19-21 e poi con un ace sul 22-23. Herbots porta la parità sul 24, un ace di Folie chiude il parziale 25-27.

TERZO SET

Bellano schiera Guiducci in regia, Gaspari ruota la formazione, le pipe di Larson e Davyskiba portano la Vero Volley sul 7-9, ma Herbots in attacco e a muro rovescia sul 10-9, un muro di Folie e due errori di Nwakalor per l’11-14 e Firenze ferma il gioco. Stysiak e un muro di Folie allungano sul 12-17. Dentro Begic, Martin e Camera con un ace di quest’ultima per il 15-21, van Gestel e Alhassan accorciano sul 20-23, è un primo tempo di Folie a chiudere la gara 21-25.