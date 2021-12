Vero Volley Monza attesa ad Urbino da Vallefoglia

ltra sfida tutta da vivere per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, impegnata domani, sabato 18 dicembre, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), al Palazzetto dello Sport Carneroli di Urbino per affrontare la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nell'anticipo della dodicesima giornata di andata della Serie A1 femminile 2021-2022.

Obiettivo settima vittoria consecutiva in campionato per Danesi e compagne, vincenti nell'ultima uscita, andata in scena lunedì sera a Perugia contro la Bartoccini Fortinfissi, con un determinato 3-1 centrato in rimonta. Per le monzesi, attese martedì dall'ultima gara del girone di andata della Pool B della CEV Champions League, in casa contro le finlandesi dell'LP Salo, la voglia di proseguire il filotto di successi è tantissima, non solo per accorciare il gap con la seconda Novara, al momento avanti di tre punti, ma soprattutto per blindare un posto tra le prime quattro, utile a garantire la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia tra le mura amiche (si giocheranno tra il 29 ed il 30 dicembre, con Final Four a Roma il 5 e 6 gennaio 2022). Con una super Danesi non solo a muro (è leader al momento di tutto il campionato con 36 muri vincenti), MVP della sfida contro le perugine, e le accelerazioni di Stysiak, Van Hecke e Davyskiba in attacco, Monza ha inoltre potuto contare su una generosa Parrocchiale in difesa ed il buon ingresso nel match di Zakchaiou, super dal centro grazie anche alla precisa regia di Orro. Il nuovo assetto lombardo, cambiato in corsa dopo le assenze di Gennari e Mihajlovic, ancora in ripresa, sta quindi dando i suoi frutti.



Per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è invece la seconda partita casalinga consecutiva. Le marchigiane, dopo lo stop subito contro Scandicci in tre set, puntano al quarto successo stagionale, il quarto casalingo, dopo quelli firmati su Perugia, Trento e Chieri.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA

Palleggiatrici SCOLA, BERASI

Centrali JACK-SIDAL, MANCINI, BOTEZAT, TONELLO

Schiacciatrici CARCACES, BJELICA, KOSHELEVA, NEWCOMBE, KOSAREVA

Liberi FIORI, CECCHETTO

Allenatore BONAFEDE

PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Nessuna

PER VALLEFOGLIA

Nessuna

CURIOSITA'

Primo confronto in assoluto tra le due formazioni

Kosheleva, schiacciatrice di Vallefoglia, la passata stagione ha affrontato, con la maglia del Galatasaray Istanbul, le monzesi nella doppia finale di CEV Cup, vinta dalle rosablù (doppia vittoria 3-0 per le italiane).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "La vittoria contro Perugia è stata molto importante, anche se la partita non è stata bellissima. Abbiamo commesso troppi errori: non siamo abituati a prestazioni del genere. Brave le ragazze a ritrovare subito il nostro gioco, portando a casa tre punti fondamentali contro un avversario ostico. Ora mettiamo da parte il buon risultato e cerchiamo di affrontare la prossima gara con più equilibrio. Vallefoglia? Ha un roster di primissimo livello. Hanno avuto problemi con la palleggiatrice titolare e questo non li ha aiutati. Da parte nostra ci deve essere la massima attenzione fin dalle prime battute, visto che loro proveranno a metterci in difficoltà".

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

Sabato 18 dicembre ore 17:00 (VBTV)

Delta Despar Trentino - Acqua & Sapone Roma Volley Club

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - VERO VOLLEY MONZA

Sabato 18 dicembre ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 19 dicembre ore 17:00 (VBTV)

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991 - Il Bisonte Firenze

Domenica 19 dicembre ore 19:30 (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Unet E-Work Busto Arsizio

Già disputata il 10 novembre 2021

Reale Mutua Fenera Chieri - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (22-25,22-25, 22-25)



CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 31*; Igor Gorgonzola Novara 28; Vero Volley Monza 25; Savino Del Bene Scandicci 23; Unet E-Work Busto Arsizio 23; Reale Mutua Fenera Chieri 22*; Il Bisonte Firenze 17; Bosca S.Bernardo Cuneo 14; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Volley Bergamo 1991 9; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7; Delta Despar Trentino 6.

*una partita in più; **una partita in meno