CEV Champions League 22: la Vero Volley Monza ospita il VakifBank Istanbul nel sold-out dell'Arena

La Vero Volley illumina la città di Monza e la sua Arena con il ritorno in Brianza della CEV Champions League 2022. Domani, giovedì 3 febbraio, alle ore 19.00, le rosablù ospiteranno, nel sold-out della propria casa, le campionesse del mondo in carica del VakifBank Istanbul per il quinto match della fase a gironi (Pool B) del torneo (diretta Discovery + e Eurosport 2).

A riposo nel weekend, complice il rinvio della sfida contro Novara per alcune positività delle piemontesi, le monzesi cercheranno di sfruttare il magic moment dell'ultimo periodo, che le vede vittoriose in campionato da dieci partite consecutive ed in Europa da tre, per dare filo da torcere alla formazione turca, già impensierita nel match di andata. Generosità in difesa, precisione in ricezione, ma soprattutto un servizio efficace in grado di dare fastidio alla manovra del VakifBank, agevolando di conseguenza la solidità del muro: questi gli obiettivi che la squadra di Gaspari punta a raggiungere per vincere una gara che mette in palio il primo posto nel girone ed un virtuale passaggio ai quarti di finale della massima competizione continentale per club. Monza però non vuole fare i conti, bensì cercare di fare una performance convincente, nel suo 25esimo match europeo (10 in Challenge Cup, 10 in CEV Cup e 5 in Champions League), utile a consolidare il morale e la fiducia nei propri mezzi. All'andata vinsero le turche, capaci di battere in rimonta 3-1 una Vero Volley scatenata in attacco (best scorer Davyskiba con 16 punti) e a muro (Danesi e Candi sugli scudi). Rispetto alla sfida giocata il 24 novembre, le monzesi potranno però contare sulla recuperata Gennari e sul nuovo acquisto Dana Rettke, ancora in attesa di fare il suo debutto in maglia rosablù.

In casa VakifBank Istanbul c'è voglia di mantenere l'imbattibilità stagionale nella competizione, dove solo Monza è riuscita a portarle via un set. La formazione di Guidetti, alle prese nelle ultime settimane con diversi casi di Covid e con l'assenza della sua palleggiatrice titolare Ozbay, arriva in Italia motivata a portarsi a casa la dodicesima vittoria su 17 confronti con le squadre italiane nelle ultime 10 stagioni di CEV Champions League. Le turche, seconde in classifica in campionato ad una lunghezza dall'Eczacibasi ma con una gara ancora da giocare, hanno vinto le ultime cinque partite giocate, battendo tra l'altro anche la capolista della Sultanlar Ligi per 3-0.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – VAKIFBANK ISTANBUL

Palleggiatrici OZBAY, GULUBAY

Centrali OGBOGU, AKMAN, GURKAYNAK, AKSOY, GUNES

Schiacciatrici SENOGLU, BRAGA GUIMARARES GABI, HAAK, BOZ, BARTSCH-HACKLEY, CEBECIOGLU

Liberi AYKAC, ADALI

Allenatore GUIDETTI



PRECEDENTI

1, in CEV Champions League (0 successi Monza, 1 successo VakifBank)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: VakifBank Istanbul - Vero Volley Monza 3-1 (1a giornata Pool B CEV Champions League 2022) – 24 novembre 2021 – Vakifbank Spor Sarayi ISTANBUL.

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

La Vero Volley Monza punta a vincere la quarta gara consecutiva in CEV Champions League, la terza casalinga dopo i successi per 3-0 su Mulhouse e Salo.

E' la 25esima gara europea per le monzesi (10 in Challenge Cup, 10 in CEV Cup, 5 in Champions League).

In campionato Monza è reduce da dieci vittorie consecutive.

L'unica sconfitta della Vero Volley in Champions League è arrivata contro le turche all'andata per 3-1.

Il Vak?fBank ha vinto 11 delle 16 gare contro squadre italiane nelle ultime 10 stagioni in CEV Champions League.

Nelle ultime 14 stagioni con Giovanni Guidetti sulla panchina del VakifBank, le turche detengono il nella Pool Phase della CEV Champions League con 76 vittorie e 7 sconfitte.

Il Vak?fBank ha vinto tutti e quattro i match di CEV Champions League in questa stagione, perdendo un solo set contro Monza, che a sua volta ha perso solo tre set contro Istanbul.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Questa settimana affronteremo le squadre migliori del mondo. Queste sono le gare che tutti vogliono giocare. Il VakifBank ha dimostrato negli ultimi anni di essere ai massimi livelli mondiali. Noi cercheremo di riproporre la gara spavalda dell'andata ma più consapevoli dei nostri mezzi, avendo recuperato alcune giocatrici da quel momento. Per vincere e raggiungere il traguardo, dobbiamo esprimere una pallavolo concreta ed efficace a partire dal servizio, mettendole in difficoltà in ricezione, ed essere pazienti. In alcuni momenti loro potranno spingere sull'acceleratore e farci innervosire. Quindi tanta pazienza ma allo stesso tempo tanta aggressività".

VIDEO - Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza): “Sappiamo che loro sono una delle squadre più forti del mondo, ma noi vogliamo dimostrare tutto il nostro valore e le nostre qualità per vincere questa importante sfida. Dovremo spingere bene in battuta e in attacco, visto che loro sono molto forti in ricezione e a muro. La squadra come sta? Stiamo lavorando bene, con un obiettivo comune. Ci sono tante belle emozioni e sensazioni, sia in partita che in allenamento: è un aspetto davvero importante per me".

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA 3-1

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA) 3-0

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN) 3-0

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA 0-3

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR)

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA

CLASSIFICA POOL B CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Vakifbank Istanbul 4g | 4v | 12p

2 - Vero Volley Monza 4g | 3v | 9p

3 - ASPTT Mulhouse 4g | 1v | 3p

4 - LP Salo 4g | 0v | 4p

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. Le SuperFinals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.