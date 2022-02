Big-match in trasferta per la Vero Volley Monza: domenica è sfida a Conegliano

Altro big-match d'alta quota per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari. Dopo aver affrontato le campionesse del mondo del VakifBank Istanbul giovedì in CEV Champions League, le monzesi sono attese, dopodomani, domenica 6 febbraio, alle ore 18.15 (diretta Sky Sport 1 | volleyballworld.tv), al Palaverde, dalla capolista della vivo Serie A1 femminile 21-22, Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, per la quinta giornata di ritorno.

In casa rosablù c'è grande voglia di dare continuità alla striscia di 10 vittorie consecutive nel campionato nazionale, dove l'ultimo stop risale proprio al confronto di andata contro le venete, per 3-2, all'Arena di Monza, lo scorso 30 ottobre. Danesi e compagne, al momento prime a pari punti con Conegliano e Scandicci, con le prime che hanno una gara in meno e le seconde che hanno una gara in più delle lombarde, inseguono un successo utile a spingerle in vetta alla graduatoria, in attesa dei vari recuperi, e rompere il tabù che non le ha mai viste sorridere al Palaverde. Per farlo servirà una prova super, simile a quella fatta vedere nel primo e terzo set dell'andata, vinti da Monza con una Stysiak incontenibile (29 punti, 3 ace e 2 muri) e ad una straordinaria Danesi a fare le voci grosse. Una prova che però non bastò a fermare l'Imoco, vincente nel quarto set e poi nel tie-break con l'MVP Egonu a caricarsi sulle spalle le sue.

Per l'Imoco, finora inciampata solo una volta in campionato, in casa contro Firenze per 3-2, sono ancora indisponibili le due centrali De Kruijf e Fahr, ben sostituite però nella vittoria di Champions League di mercoledì contro lo ZOK UB da Vuchkova e Folie (13 e 12 punti a testa, con la prima top scorer della gara). Intato al Palaverde biglietterie già chiuse da giorni visto il raggiungimento del “tutto esaurito” limitatamente ai 1800 posti permessi dall’attuale normativa.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali DE KRUIJF, FOLIE, VUCHKOVA, FAHR

Schiacciatrici PLUMMER, COURTNEY, OMORUYI, FROSINI, SYLLA, EGONU

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI

PRECEDENTI

17, tutti in Serie A1 (1 successo Monza, 16 successi Conegliano)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 2-3 (5a giornata di andata - vivo Serie A1 femminile 21-22, 30 ottobre 2021).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

Gaia Moretto, a Conegliano nella stagione 18/19

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Monza nel 2019-2020

CURIOSITA’

Conegliano è la bestia nera della Vero Volley da quando è in Serie A1. I precedenti parlano di una sola vittoria delle monzesi su 17 confronti con le pantere, ottenuta nella stagione 17/18 per 3-1 in Brianza.

Monza non ha mai espugnato il Palaverde, cedendo a Treviso per ben otto volte consecutive tra regular season (5), Coppa Italia (1) e Play Off Scudetto (2).

Gaspari ha guidato Conegliano per due anni, dal 2012 al 2014.



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Veniamo da una sconfitta brutta, in ogni caso. Sapevamo che il VakifBank è uno squadrone, bravo a rientrare dopo aver perso un primo set in cui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, soprattutto al servizio, ma quando si perde fa sempre male. Quando vuoi giocare contro formazioni come quella turca devi battere forte e ricevere bene con continuità. Dovremo fare tesoro della sconfitta contro di loro e presentarci al confronto con Conegliano, altra corazzata di livello mondiale, con l'obiettivo di evitare che Wolosz abbia palla in mano. All'andata la nostra difesa asfissiante sulle loro attaccanti ci ha dato un importante supporto. Dovremo replicarlo con continuità, consapevoli che se andiamo nella buca, contro squadre di questo calibro, diventa difficile risalire. La classifica ci interessa tanto, è uno scontro al vertice e ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato migliore".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

Sabato 5 febbraio ore 20:30 (Rai Sport e VBTV)

Il Bisonte Firenze – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Domenica 6 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Volley Bergamo 1991 – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 6 febbraio ore 18:15 (Sky Sport Arena e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 37***; Savino Del Bene Scandicci 37*; Vero Volley Monza 37*; Unet E-Work Busto Arsizio 35*; Igor Gorgonzola Novara 31***; Reale Mutua Fenera Chieri 25***; Bosca S.Bernardo Cuneo 22**; Il Bisonte Firenze 20****; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 13*; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 12**; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11***; Acqua & Sapone Roma Volley Club 10**; Delta Despar Trentino 10*; Volley Bergamo 1991 9***.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno