Vero Volley Monza, rinviata la partita con Chieri. Il focus è sulla Champions

La netta e chiara vittoria sulla U Net E-Work Busto Arsizio, l'ottava consecutiva, ha proiettato la Vero Volley Monza in vetta alla classifica in coabitazione con Conegliano e l'entusiasmo non fa che crescere di giorno in giorno. Tuttavia le rosablù non potranno cercare, almeno nel breve periodo, di dare ulteriore continuità al percorso: il match contro la Reale Mutua Fenera Chieri, che si sarebbe dovuto giocare sabato prossimo in Piemonte, è stato rinviato a data da destinarsi. La motivazione è ben intuibile: nella squadra di Bregoli ci sono diverse positività, ragion per cui la partita non potrà essere disputata.

Il lavoro delle monzesi, ricominciato martedì scorso dopo il lunedì di riposo, non si ferma: oggi si è svolta una doppia seduta, la mattina in palestra ed il pomeriggio in campo. Per domani è previsto sokltanto un allenamento tecnico al pomeriggio.

L'obbiettivo è chiaro: occorre concentrarsi per la partita di Champions contro Mulhouse, che si giocherà mercoledì 19 gennaio in terra transalpina, nella quale sono in palio punti pesanti in chiave qualificazione. Le ragazze di Gaspari puntano senza mezzi termini a replicare il 3-0 dell'andata per poi giocarsi il primo posto nello scontro del 3 febbraio contro le campionesse del mondo del VakifBank Istanbul il 3 febbraio 2022.

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI

GIOVEDÌ 13

Ore 11.00 – 13.00 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 16.30 – 19.30 Allenamento tecnico

VENERDÌ 14

Ore 13.00 – 15.00 Allenamento tecnico

SABATO 15

Ore 11.30 Rifinitura pregara

Ore 20.30 Chieri -Vero Volley Monza (A1F) – rinviata

DOMENICA 16

Libero