10eLotto: la dea bendata ha toccato anche la Brianza

La dea bendata ha toccato anche la Brianza. Secondo quanto riportato dall'agenzia Agipronews (Agenzia di stampa giochi e scommesse) nel concorso di martedì 13 giugno del 10eLotto, infatti, nella ridda delle località baciate dalla fortuna c'è pure il comune di Brugherio. Dove grazie a un 6 Doppio Oro sono stati vinti ben 6 mila euro.

La giornata si è rivelata però particolarmente fortunata un po' in tutta la Lombardia. Sono infatti stati segnalati 9 mila euro vinti a Laveno Mombello, in provincia di Varese, con un 6 Oro e un 6 da 5.325 euro indovinato a Tradate, ancora in provincia di Varese. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,77 miliardi di euro in questo 2023.