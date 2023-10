Fino a 1.200 euro per i caregiver familiari: ecco dove richiedere il contributo

Sostenere le persone con disabilità grave, e anche i loro familiari, per garantire loro la possibilità di permanenza nella propria casa e contesto di vita.

È questa la finalità cui l’assemblea dei sindaci dell’Ambito di Desio ha mirato con l'approvazione dell’ avviso pubblico per l’erogazione dell’assegno una tantum previsto dal fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Un beneficio che prevede specifici riconoscimenti per chi svolge un lavoro di cura.

"Il bando è finalizzato a erogare interventi in favore di coloro che accudiscono un familiare non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza - ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Fabio Sclapari - Siamo profondamente convinti che la permanenza nelle proprie abitazioni sia un valore aggiunto per la vita delle persone in difficoltà e che l'assistenza di prossimità rappresenti un importante impegno da valorizzare e supportare”.

A quanto ammonta il riconoscimento economico

Potrà essere riconosciuto un importo fino ad un massimo di 1.200 euro all’anno per l’attivazione del rimborso spese relative a interventi che favoriscano la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare. Sono quindi ammesse le spese riferite all’anno 2023 che riguardano: interventi domiciliari da parte di servizi forniti da enti qualificati nel settore dell'assistenza domiciliare. Sono complementari a quelli già attivi (extra piano di intervento); interventi residenziali extrafamiliari, ovvero soggiorno temporaneo in unità d’offerta residenziale, o comunque in grado di dare una risposta adeguata e appropriata ai bisogni e alle esigenze della persona (enti qualificati).

Non sono ammesse le spese di compartecipazione agli interventi di assistenza domiciliare già attivi (ad esempio, il Sad - Servizio assistenza domiciliare comunale) e interventi di natura sociosanitaria. Il valore del contributo non potrà essere superiore al costo complessivo sostenuto per l’attivazione di uno o di entrambi i sostegni.

I fondi disponibili

Sono pari a 74.996,22 euro le risorse complessive messe a disposizione per l’Ambito di Desio.

Come accedere al contributo

Per coloro che hanno già inoltrato la richiesta di misura B2 nell’anno 2023, potranno presentare la richiesta di rimborso compilando il modello a questo link. Per coloro che, invece, non hanno inoltrato alcuna richiesta di misura B2 nell’anno 2023 dovranno presentare la domanda compilando il modello a quest’altro link.

Sia le domande che le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 gennaio 2024. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere autonomamente alla compilazione della domanda online, sarà possibile rivolgersi allo Sportello SI - supporto informatico prenotando un appuntamento al numero 329 1940603, attivo il martedì dalle 10 alle 12.

Gli orari e le sedi previste:

Lunedì: dalle 9 alle 13 / Nova Milanese

Lunedì: dalle 14 alle 18 / Limbiate

Martedì: dalle 14 alle 18 / Muggio

Mercoledì: dalle 08.30 alle 12.30 / Desio

Mercoledì: dalle 14 alle 17.30 / Bovisio Masciago

Giovedì: dalle 08.30 alle 12.30 / Cesano Maderno

Venerdì: dalle 09 alle 13 / Varedo