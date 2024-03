Dalla Regione 14 milioni di euro per la seconda vita delle aree dismesse di Monza e Brianza

Grazie ad uno stanziamento di 14 milioni di euro di Regione Lombardia, che vanno ad aggiungersi ai 51 previsti dal Pnrr (Piani nazionale ripresa e resilienza), sarà possibile realizzare la bonifica dei primi 18 "siti orfani" in Lombardia (ovvero di quelle aree potenzialmente contaminate dove non è individuabile il responsabile).

Questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta Fontana. In merito è intervenuto il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta che ha annunciato, fra gli interventi, anche la boniffica della Fratelli Re di Schiantarelli e della Diefenbach, ex aree industriali ora dismesse. "Questa integrazione di risorse regionali è un’ottima notizia in merito ai progetti di bonifiche che verranno realizzati in tutta la Lombardia. Politiche ambientali, rigenerazione urbana e messa in sicurezza di questi siti, sui quali è difficile se non impossibile rivalersi sui proprietari, spetta a Regioni e Governo e qui - in Lombardia - si interviene con risorse importanti e straordinarie nell’interesse di tutti i cittadini contro degrado e inquinamento".

“Quattro sono gli interventi in programma nel territorio di Monza e Brianza: oltre al'area Fratelli Re di Schiantarelli e all'area Diefenbach a Monza, si interverrà anche a Bovisio Masciago, nell'area ex Relub, a Cesano Maderno, nell'area ex Snia e a Villasanta, nell'area dell'ex Lombarda Petroli dove la progettazione dell’intervento di bonifica è attualmente in corso.

Le aree dismesse in Brianza