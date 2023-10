I dipendenti della grande azienda brianzola che hanno raccolto 700 kg di rifiuti

700 kg di rifiuti abbandonati nei campi e nella strade dell'area industriale di Vimercate, al confine con Arcore. Questo il poco invidiabile “bottino” raccolto dai 70 volontari che nella mattinata di domenica 22 ottobre hanno partecipato alla trasferta vimercatese della raccolta promossa dall’associazione Plastic Free. A rimboccarsi le maniche e a riempire i sacchi dell’inciviltà altrui sono stati soprattutto i dipendenti della Mitsubishi. La raccolta, infatti, era stata organizzata in collaborazione con la nota azienda che ha sede anche a Vimercate e che ha visto una nutrita partecipazione da parte dei suoi lavoratori che, a loro volta, hanno coinvolto anche i familiari. Una mattinata di lavoro suddivisi in 3 gruppi a raccogliere rifiuti abbandonati nella zona industriale al confine con Arcore.

La filiale italiana di Mitsubishi Electric Europe non si limita però alle sole attività di pulizia dei territori. Presso la propria sede, l'azienda ha adottato una politica di sensibilizzazione sul tema della plastica, del riciclo consapevole che mira a ridurre al minimo negli uffici l'uso di plastica monouso, promuovendo alternative sostenibili e incoraggiando il riciclo per tutti i materiali. A tale riguardo sono stati introdotti gli erogatori dell’acqua, diminuito l’uso di stoviglie compostabili, favorendo l’adozione da parte dei dipendenti di borracce e la separazione accurata dei rifiuti. Mitsubishi Electric crede sia fondamentale agire con responsabilità per mitigare l'impatto ambientale della plastica nell'ecosistema ma ciò non sarebbe possibile senza l’intervento di ciascun individuo e la condivisione dei medesimi obiettivi. Il coinvolgimento attivo dei dipendenti, insieme alla riduzione dell'uso della plastica nei propri uffici, rappresenta un passo significativo verso una società più sostenibile.



“Siamo entusiasti di essere parte di questo movimento globale per combattere l'inquinamento plastico e ci impegneremo a continuare a prendere misure concrete per proteggere l'ambiente anche nel futuro. La lotta contro la plastica è solo una delle molte iniziative di sostenibilità che Mitsubishi Electric promuove attivamente poiché consideriamo questo aspetto come un valore fondamentale e parte integrante della nostra cultura aziendale”, conclude Mario Poltronieri.