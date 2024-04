A Monza arrivano le bancarelle e il mercatino: scattano i divieti

Bancarelle in piazza e divieti. Domenica 14 aprile a Monza sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Come precisato sul sito dle municipio e da una specifica ordinanza, per lo svolgimento della manifestazione “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, dalle ore 6.00 alle ore 20.30 di domenica 14 aprile, e comunque sino a completo disallestimento delle strutture necessarie all'evento, in piazza Cambiaghi, nel tratto tra via Colombo e le prese d’aria dell’autosilos interrato, sono vietati il transito e la fermata e la sosta con rimozione forzata.

E' sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco di s.to Piodo; nel tratto in questione è istituito il limite di velocità fissato in 30km/h. Nella stessa giornata in città è in programma anche il mercatino dell'Antiquariato in via Bergamo e anche in quella zona sono previste modifiche alla viabilità e divieti per la presenza degli stand.

Il mercatino

"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®" tornano nel capoluogo brianzolo con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Tra i banchi si potranno trovare "pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cashmere, nuove collezioni griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina". "L’originale Consorzio, con le sue “boutique a cielo aperto”, sarà sabato 13 aprile a Segrate, in Via Roma-Via XXV Aprile, ed il giorno dopo, domenica 14 aprile, a Monza, nella consueta centralissima location di Piazza Cambiaghi" annunciano dal consorzio. Il mercatino sarà presente dalle 8 alle 19.