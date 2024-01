A Monza e Brianza sono arrivati 78 nuovi carabinieri

Sono 78 i nuovi carabinieri assegnati alla provincia di Monza e Brianza. E martedì mattina il nuovo personale ha incontrato il prefetto di Monza e della Brianza, dottoressa Patrizia Palmisani. I nuovi carabinieri sono approdati in Brianza al termine dei cicli formativi rispettivamente sostenuti presso i reparti addestrativi di Roma, Torino, Campobasso, Iglesias, Taranto e Reggio Calabria.

Sono stati destinati a rinforzare gli organici delle 25 stazioni su tutto il territorio provinciale, aumentandone sensibilmente la capacità operative nei servizi di controllo del territorio e nell’attività di ricezione del pubblico, in cui saranno in via esclusiva impiegati. L’incontro si è svolto nella storica cascina Cernuschi, sede del Posto Fisso dei Carabinieri che, attraverso i quotidiani servizi perlustrativi a cavallo, concorre a garantire la sicurezza all’interno del Parco di Monza. Nel corso della presentazione, il Prefetto, accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Rosario Di Gangi, insieme ai comandanti delle quattro Compagnie dipendenti e a tutti gli Ufficiali della sede, ha rivolto il proprio saluto ai militari presenti, esprimendo apprezzamento per l’operato delle stazioni e per la loro capacità di esprimere la stretta vicinanza dell’Istituzione alla comunità e ai suoi bisogni.

Il Comandante Provinciale dell’Arma, nel ringraziare l’Autorità per la sua presenza e per le sue parole, ha rinnovato l’impegno a garantire la massima attenzione di tutti i reparti alle esigenze di sicurezza del territorio provinciale, in stretta collaborazione con tutte le altre forze di polizia.