Quando si potranno accendere i caloriferi a Monza e per quante ore al giorno

Fino a un anno fa il 15 ottobre coincideva con la data di accensione dei caloriferi. Ma da quest'anno, causa la crisi energetica, la data di accensione è stata spostata di una settimana al 22 ottobre. Come si legge sul sito del comune di Monza con le "nuove disposizioni per la stagione termica 2022- 2023, per contenere i consumi di gas, sono state introdotte delle modifiche relative all’utilizzo degli impianti di riscaldamento a gas. Temperatura ambiente: riduzione di 1 grado (per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili la temperatura massima consentita è di 17 gradi, mentre tutti gli altri 19 gradi)".

Limitazioni anche per la durante giornaliera. Al massimo il riscaldamento potrà rimanere acceso 13 ore al giorno nella fascia oraria dalle 5 alle 23. Poi i riscaldamenti dovranno essere spenti il 7 aprile. È possibile chiedere il controllo della temperatura nella propria abitazione ed eventualmente nelle parti comuni del condominio. La misurazione è effettuata da un tecnico specializzato ed ha un costo di 54,45 euro per ogni misurazione richiesta. Il controllo può essere effettuato solo in accordo con il proprietario o l'occupante l'appartamento.