Nuove modalità di accesso alla piattaforma ecologica a Usmate Velate

A partire da martedì 1 marzo 2022, cambiano le modalità di accesso alla Piattaforma ecologica di Usmate Velate per le sole utenze domestiche: a differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, all’utenza verrà richiesto di mostrare la tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) per poter fruire del servizio e per poter entrare negli spazi interni della piattaforma. CRS e CIE sostituiranno integralmente le CEM Card domestiche che, a partire dall’1 aprile, cesseranno la propria validità.

Solo nel periodo fra l’1 marzo e l’1 aprile, per favorire l’utenza e la veicolazione dell’informazione, l’accesso alla Piattaforma ecologica sarà comunque consentito anche presentando CEM Card. Presso la piattaforma ecologica una apposita comunicazione informerà l’utenza circa la novità calendarizzata per il mese di aprile. Nessun cambiamento, invece, per le CEM Card non domestiche che resteranno in funzione e potranno essere utilizzate dalle imprese e dalle aziende che ne sono in possesso per fruire dei servizi della Piattaforma ecologica.