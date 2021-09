Torna a scorrere l'acqua nell’antica roggia di Villa Cusani Traversi Tittoni

Torna a scorrere l'acqua nella roggia che costeggia Villa Cusani Traversi Tittoni a Desio. Inizieranno infatti a breve i lavori per la riqualificazione della storica fontana della roggia ormai spenta dagli anni Ottanta.

Adesso grazie a una convenzione sottoscritta tra Brianzacque e il comune di Desio potrà essere sostituito il vecchio impianto di pompaggio ormai obsoleto ela fontana tornerà a zampillare nell’arco di circa due mesi. L'intesa, siglata alla fine del 2020, riguarda la gestione e la presa in carico delle fontane pubbliche da parte della società del servizio idrico integrato a Monza e Brianza.

A seguito dell’assunzione, della conduzione e della manutenzione di sei fontane desiane, la convenzione tra i due enti va ora dunque a interessare quella della Roggia, situata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in corrispondenza dell’accesso alla Biblioteca Civica: un canale a cielo aperto lungo circa 45 metri, rivestito in blocchi di serizzo. L’intervento è interamente finanziato dal Comune di Desio con oltre centomila euro di quadro economico, messi a disposizione con le precedenti variazioni di Bilancio.

I lavori

E' previsto un intervento preliminare di ristrutturazione finalizzato alla rimessa in esercizio dell’opera, che ha richiesto un apposito studio da parte del settore Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque, con anche la richiesta di autorizzazione preventiva alla Sovrintendenza dei Beni Storici e Culturali.

Sono previsti una serie di lavori di tipo edilizio ed impiantistico come il rifacimento completo del sistema di pompe e filtraggio dell’acqua, la sistemazione del rivestimento in pietra, l’impermeabilizzazione del fondo vasca, la realizzazione di tutti i nuovi impianti elettrici e di controllo, l’installazione di un nuovo parapetto di protezione, la sistemazione del verde circostante e il prolungamento del marciapiede a lato dell’alveo dell’ex canale voluto per scopi irrigui nel lontano 1383 da Bernabò Visconti. Quindi, la fontana potrà essere “riaccesa”, curata, pulita e sanificata costantemente.