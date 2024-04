A Monza e in Brianza è stata emessa un'allerta arancione

Allerta arancione (e gialla) per maltempo a Monza e Brianza. E' in vigore dalle 18 di domenica 31 marzo un avviso di criticità emesso dalla protezione civile di Regione Lombardia.

L'allerta riguarda il rischio idrogeologico (arancione), il rischio di temporali forti, vento forte e rischio idraulico (codice giallo). L'avviso di criticità è entrato in vigore dal tardo pomeriggio della giornata di Pasqua, fino al prossimo aggiornamento o all'attenuarsi delle condizioni meteo avverse. L'allerta è valida per l'area del nodo idraulico di Milano che comprende anche parte della Brianza. Il maltempo, nella giornata di domenica 31 marzo, aveva causato allagamenti e disagi sul territorio con una ventina di richieste di intervento e di emergenze gestite dai vigili del fuoco. L'ondata di pioggia dovrebbe attenuarsi poi nelle prossime ore e dal martedì anche a Monza e in Brianza il cielo dovrebbe tornare sereno.

Le previsioni

"Nelle prime ore di domani 01/04 permarranno precipitazioni diffuse ed intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, in particolare sui settori occidentali. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da Ovest verso Est".

"Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 km/h e venti medi orari tra 30 e 40 km/h in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e Nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione" spiegano dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia.