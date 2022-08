Ancora un forte temporale a Monza e in Brianza

Ancora una allerta per maltempo in Lombardia. La protezione civile ha emesso un avviso di criticità in codice giallo per rischio temporali forti valida anche per il territorio di Monza e Brianza. L'allerta ha validità fino a mezzogiorno di lunedì 8 agosto. Dopo le precipitazioni cadute nella serata di sabato 6 agosto e nella nottata di domenica 7, sono attese altre piogge, anche a carattere temporalesco.

Le previsioni

"Nel corso del pomeriggio di oggi 07/08, sulla regione persisteranno condizioni di instabilità, temporaneamente attenuate dal rimescolamento della massa d'aria e dal raffrescamento determinati dai temporali e dalle precipitazioni della scorsa notte. L'instabilità sarà riattivata a partire dalle zone montane con possibilità di locali temporali. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata e nella successiva notte l'innesco di temporali, localmente anche forti, e in generale di precipitazioni, sarà favorito dal transito di un disturbo in quota con direttrice da Nord-Ovest verso Sud-Est che interesserà tutta la regione ma più direttamente le zone occidentali"

La probabilità di precipitazioni diffuse risulta maggiore,a partire dal tardo pomeriggio, sulla zona del Nodo Idraulico di Milano, mentre si attendono fenomeni più localizzati sulle restanti zone. Le zone alpine più interne (Valchiavenna, Valtellina, alta Valcamonica) appaiono meno esposte ai fenomeni serali e notturni rispetto al resto della regione. Rinforzi del vento soprattutto in serata, legati principalmente ai fenomeni temporaleschi, con raffiche fino a circa 50 km/h più probabili sulle Zone di Pianura. Dopo il passaggio perturbato della notte, si attendono residue precipitazioni sparse nel corso della mattinata di domani 08/08. Nel pomeriggio e in prima serata possibile qualche rovescio temporalesco sulle zone alpine e prealpine, più probabile sulle zone di Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Rinforzi del vento soprattutto nella notte, legati principalmente ai fenomeni temporaleschi, con raffiche fino a circa 50 km/h, più probabili sulle zone di Pianura".