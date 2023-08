Sos ambrosia a Monza: ecco dove sta crescendo

Inizia a crescere rigogliosa e a creare i primi problemi. Si tratta dell’ambrosia, pianta infestante che sta crescendo rigogliosa in alcuni angoli della città. La prima segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday è di parecchia ambrosia nei terreni posti tra via Tagliamento e via Stradella. A segnalarla Roberto Civati, referente del Gruppo Controllo di Vicinato di San Fruttuoso, che invita i cittadini a segnalare tempestivamente la presenza dell’ambrosia anche in altri angoli della città inviando un’email a plambiente@comune.monza.it.

L’ambrosia è apparsa anche nel Parco di Monza, come segnalano sul gruppo Facebook “Parco di Monza per sempre”. La pianta è stata individuata nella zona dello stagno smeraldini. “Sono cresciute diverse piante di ambrosia (pianta fortemente allergenica) prossime alla fioritura, meglio girare al largo, i piccoli coleotteri intenti a cibarsene sono "Ophrella communa", l'unico antagonista di questa pericolosa pianta”, si legge nel post pubblicato sul gruppo sociale che conta oltre 3.700 iscritti.

Perché l'ambrosia è pericolosa

“L’Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline – si legge sul sito del comune di Monza - La più diffusa è l’Ambrosia artemisiifolia, caratterizzata dalla eccezionale produzione di polline e quindi allergie. In questi ultimi anni la pollinosi provoca sempre più allergie: nell’’Alto Milanese, infatti, è la più frequente allergia respiratoria”. Per evitare la sua diffusione, il sindaco Paolo Pilotto con un' ordinanza prescrive cosa fare a scopo preventivo fin dal mese di luglio.

Tutti i proprietari o conduttori di terreni, aree agricole, aree verdi, cantieri, aree industriali dismesse e gli amministratori di condominio devono vigilare sulla presenza dell'ambrosia nelle proprie aree e, nel caso, effettuare 2 tagli dell'ambrosia:

AREE URBANE:

1° sfalcio: dal 20 luglio al 31 luglio 2023

2° sfalcio: dal 20 agosto al 31 agosto

AREE AGRICOLE:

1° sfalcio: dal 1 agosto al 15 agosto 2023

2° sfalcio: dal 31 agosto al 15 settembre

Gli sfalci vanno comunque effettuati prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza di 1-2 cm) e sempre prima dell'emissione del polline.

Cosa fa il comune di Monza

Il settore Ambiente ed Energia ha redatto un censimento delle aree pubbliche e private con presenza di ambrosia e provvede a: sfalciare l'ambrosia presente su suolo pubblico; pubblicizzare l'ordinanza del sindaco con manifesti e volantini; vigilare sul rispetto dell’ordinanza, verificando gli avvenuti sfalci su terreni privati infestati; aggiornare il censimento con eventuali nuove aree che dovessero subire l’infestazione.

Per chi non rispetta l'ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 50 euro a 200 euro per un'area fino a 2.000 mq; da 200 euro a 500 euro per un'area superiore ai 2mila mq. Oltre alla segnalazione all'autorità competente (art. 650 c.p.) e l'obbligo dello sfalcio a spese del contravventore.