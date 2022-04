Stop alle liste d'attesa: esami e visite anche la sera, nei festivi e prefestivi

La pandemia ha messo in seria difficoltà la sanità lombarda. In questi due anni di emergenza sanitaria si perciò allungate le liste d'attesa per le visite e gli esami. Adesso il Pirellone schiaccia il piede sull'acceleratore: dal 1 maggio tutte le Aziende sanitarie pubbliche (Asst/Irccs) della Lombardia dovranno garantire prestazioni anche nella fascia serale (dalle 20 alle 24) dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi.

Non un progetto ma una realtà: si tratta di una delibera, proposta dalla vicepresidente Letizia Moratti, e approvata dalla Giunta regionale. La sperimentazione durerà un anno. Si comincia dalle prestazioni di diagnostica per immagini erogate dalle grandi attrezzature (tac, risonanza magnetica, mammografia). Nulla cambia per i cittadini che dovranno pagare soltanto il ticket, se dovuto.

"Anche questo importante provvedimento - sottolinea la vicepresidente Letizia Moratti - rientra nel più ampio progetto di riduzione delle liste d'attesa, fortemente voluto da Regione Lombardia. La fase sperimentale di 12 mesi, potrà certamente estendersi, così come estenderemo la tipologia di prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie".