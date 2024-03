Tre amici, un amore e il gelato: il sogno di Noemi, Lorenzo e Matteo

Prima di tutto amici, adesso anche soci. Una passione in comune - quella per il gelato - e un progetto che ha il sapore buono delle cose genuine, delle materie prime fresche e ricercate e profuma di tradizioni ed entusiasmo, con una spolverata di energia e voglia di mettersi in gioco.

Parte da Brugherio il sogno di Noemi, Lorenzo e Matteo: tre ragazzi di ventisei anni che hanno deciso di aprire una gelateria in piazza Togliatti. Legati da un legame di amicizia di lungo corso (e Noemi e Lorenzo anche da una storia d'amore), hanno scelto di dare vita a un progetto imprenditoriale giovane che punta però sulla tradizione. E sabato 9 marzo aprirà il primo punto vendita de Il Vero Gelato.

L'idea nata per gioco, durante una cena

"L'idea è nata per caso, ci è venuta durante una cena. Ne stavamo parlando e Matteo, il nostro amico, ha lanciato la proposta di aprire una gelateria" racconta Noemi Montalto, 26enne di Lissone laureata in Marketing e che adesso ha scelto di coltivare anche una nuova vocazione imprenditoriale nel mondo della gelateria. "Volevamo lavorare tutti insieme e dare vita a qualcosa tutti e tre". E così un'esperta di comunicazione, uno chef e un giovane con esperienza nel mondo dei sistemi di refrigerazione hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura.

Una passione comune per il gelato ma prima ancora tre amici. "Matteo e Lorenzo sono amici da quando erano bambini, si sono conosciuti giocando nel cortile di casa" racconta Noemi che dopo aver conosciuto Lorenzo ed essersi innamorata di lui è diventata amica anche di Matteo che nell'ambito dei sistemi di refrigerazione e della fornitura di locali ha accumulato un po' di esperienza. Ad animare Lorenzo invece è la passione per la cucina: un attestato all'accademia di ristorazione in mano e tanta voglia di mettersi in gioco. "Io e Lorenzo volevamo dare vita a un porgetto insieme, creare qualcosa che fosse nostro e abbiamo deciso di investire in questo progetto a tre".

E per dar forma a un sogno hanno iniziato dal locale. "Abbiamo rilevato una gelateria a Brugherio e la inauguriamo il prossimo sabato 9 marzo" racconta Noemi. "Lorenzo e Matteo hanno frequentato un corso, formandosi dal maestro gelatiere Andrea Vescia. Non useremo polveri o materiali semilavorati ma punteremo su materie prime fresche come il latte di qualità, la pasta di pistacchio pura e prodotti genuini e gustosi". Il latte arriverà da Bolzano, l'oro verde dalla Sicilia e la noce dal Piemonte. "All'apertura punteremo su gusti tradizionali per farci conoscere poi in futuro penseremo a abbinamenti più particolari". Ma per stupire i palati dei clienti all'inaugurazione i tre ragazzi hanno scelto di osare. "Proporremo un gusto particolare: mandorla, curcuma e cannella" annunciano.

"Utilizzeremo i pozzetti e non le classiche vaschette in vetrina perchè consentono di mantenere il prodotto più fresco e di conservarne le qualità organolettiche e conferiscono all'ambiente un aspetto più tradizionale e professionale. Abbiamo scelto colori caldi per dipingere una delle pareti della gelateria e abbiamo rinnovato l'ambiente per fare spazio alla modernità e rendere il locale accogliente". Ma la gelateria, con laboratorio annesso, per i tre ragazzi non è un punto d'arrivo ma di partenza. E il sogno è ancora più grande: "Vorremo in futuro creare una catena e aprire diversi punti vendita". Adesso però è il momento di assaporare il gusto di questo primo, dolce, traguardo imprenditoriale.