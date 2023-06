Estate di lavori nelle gallerie, anche a Monza e Brianza

Al via le manutenzioni degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio nelle gallerie della rete di competenza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza gli interventi verranno effettuati esclusivamente in orario notturno.

Si comincia lunedi 27 giugno, dalle ore 21 alle ore 6, con la chiusura del tunnel di Monza lungo la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Lecco, dal km 10,300 al km 12,600. Nella notte del 28 giugno, nella medesima fascia oraria, si procederà alla chiusura del Tunnel in direzione Milano. I lavori proseguiranno nelle notti di lunedi 3 luglio (chiusura in direzione Milano) e martedi 4 luglio (con chiusura in direzione Lecco). Per consentire le operazioni di manutenzione nella galleria Breva la notte di martedi 28 giugno verrà predisposta la chiusura della statale 340dir Regina dalle ore 22 alle ore 5, dal km 10,150 al km 13,800 in entrambe le direzioni. Infine, gli interventi verranno effettuati lungo la strada statale 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco all'interno delle gallerie Monte di Zogno e Inzogno, nella notte di giovedi 29 giugno dalle ore 21 alle ore 5, con la chiusura della statale dal km 15,200 al km 20,500.

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato, attraverso opportuna segnaletica, lungo la viabilità comunale. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.