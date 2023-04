La questura di Monza e della Brianza ha programmato per sabato 22 aprile un Open day, dalle 8 alle ore 13, degli sportelli dell'ufficio passaporti per agevolare coloro che necessitano di partire all'estero. La data è stata riprogrammata: inizialmente era prevista per il primo sabato del mese di maggio: sabato 6 maggio.

Il servizio interesserà tutti gli utenti che nel giorno di apertura straordinaria dell’agenda on line, prevista per la giornata del 18 aprile, risulteranno essersi prenotati sul portale di prenotazione "passaporto online", raggiungibile al link https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ alla voce “aperture straordinarie”. I posti prenotabili messi a disposizione dalla Questura saranno ben 400. Un'occasione importante per chi si appresta a partire e necessita del documento necessario per l'espatrio.

I documenti necessari per ottenere il passaporto

Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi nei locali di via Montevecchia munito di appuntamento stampato, fotocopia della carta d’identità, 2 foto, attestazione del pagamento del contributo amministrativo di 73,50 euro e del versamento di 42,50 euro sul conto corrente postale 67422808 intestato al Ministero Economie e Finanze – Dipartimento del Tesoro, e (in caso di minori o qualora il richiedente abbia figli minori) del modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale. Nel contempo, ancora in via Montevecchia continuerà a essere garantito l'apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 09 alle 13, di uno sportello dedicato alle urgenze cui potranno rivolgersi coloro che, anche senza appuntamento sull’agenda on line, abbiano necessità di partire per motivi di lavoro, studio, salute o turismo (nei 30 giorni successivi alla richiesta).

Sarà comunque necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza, ovvero il biglietto aereo di partenza. Un impegno, quello profuso dal personale della questura, che vuole andare incontro alle tantissime richieste di rilascio presentate nell'utimo anno e per ovviare alle lunghe liste d'attesa per l'ottenimento del documento per l'espatrio.