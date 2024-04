Arriva la maxi autostrada: sfrattata anche la colonia di gatti sulla collina

I lavori non sono ancora iniziati ma lei è molto preoccupata: che ne sarà di quella colonia felina che in questi anni ha curato, nutrito, seguito e amato e che rischia di perdere con l'arrivo delle ruspe? Pedemonatana "sfratta" la colonia di gatti (oltre una decina) che vivono sulla collina che verrà attraversata da Pedemontana nel tratto che da Usmate Velate arriva a Lesmo.

"Una colonia che seguo dal 2019 - racconta Barbara, la gattara, a MonzaToday -. Siamo ospitati nel terreno di un privato che ci ha accolto a braccia aperte. I gatti hanno un grande spazio a disposizione. Un'intera collina dove muoversi, vivere tranquillamente e poi sanno che c'è chi li nutre e si prende cura di loro". Barbara si commuove quando parla dei suoi mici, ricordando il periodo del covid quando ogni giorno andava a dargli da mangiare e di tasca propria aveva provveduto anche alla sterilizzazione. Li conosce per nome, conosce il carattere di ciascuno di quei mici, le loro abitudini.

Un amore che aumenta la paura al solo pensiero che tra qualche mese arriveranno le ruspe. "Ho molto paura perché il cantiere sarà proprio in prossimità della colonia. Il rumore, le ruspe, la movimentazione del terreno farà certamente spaventare e scappare i mici che certamente scapperanno e non ritorneranno più in quel luogo dove vedono comunque la presenza dell'uomo".