Le auto dei brianzoli che da oggi non possono circolare a Milano

Il primo giorno dei nuovi divieti. Da oggi, lunedì 3 ottobre, entrano ufficialmente in vigore le nuove regole per Area B, la mega zona a traffico limitato che copre praticamente tutto il territorio di Milano. Come riferisce MilanoToday il capoluogo meneghino diventa così off limits anche per le macchine a benzina euro 2 e a diesel euro 4 ed euro 5. La Ztl è controllata da 188 telecamere, con divieto di accesso e circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, festivi esclusi. A monitorare le infrazioni saranno proprio gli occhi elettronici presenti ai varchi, che fotograferanno le targhe dei veicoli in ingresso.

I nuovi divieti di Area B interesseranno circa 500mila veicoli tra Milano e l'hinterland. Ma esiste qualche deroga. Le macchina diesel euro Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2 potranno circolare in Area B aderendo al progetto integrato "Move-In", una sorta di scatola nera che dà diritto a un tetto massimo di chilometri ogni anno fino al settembre del prossimo anno.

Fino ad oggi, ha fatto sapere palazzo Marino nelle scorse ore, "hanno aderito 19.740 veicoli. Di questi, oltre 19 mila sono auto - 1.002 benzina Euro 2, 5.690 diesel Euro 4 e 12.439 diesel Euro 5 - e 609 furgoni diesel Euro 4". In alternativa i veicoli diesel euro Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2 potranno usufruire di 50 giorni di accesso, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2023.