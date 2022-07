In Lombardia i prezzi dei biglietti ferroviari aumenteranno del 4%

Ci sarà un aumento dei prezzi dei biglietti ferroviari in Lombardia, a partire dal primo settembre. Sarà del 3,82 per cento. Lo si evince dall'adeguamento tariffario predisposto dalla giunta di regione Lombardia, pubblicato lunedì 4 luglio. La ragione addotta è l'adeguamento all'inflazione che, come si sa, è tornata a crescere. Meno significativi i rincari delle tessere (quelle definite 'io viaggio ovunque in Lombardia' e 'io viaggio ovunque in provinca'): si parla di un aumento dell'1,91 per cento.

Sembra che, per adeguarsi all'indice dei prezzi generale, l'aumento avrebbe dovuto essere ancora più alto, ma sono stati tenuti in considerazione parametri di qualità non conseguiti, per i quali si è valutato di 'abbassare' l'adeguamento. Il trasporto pubblico risente anche di una crisi legata alla pandemia covid e allo smart working: il numero di passeggeri non è ancora tornato ai livelli del 2019, anzi è rimasto al 75 per cento rispetto a quel livello. Pesano anche i contagi e le persone in isolamento. Ma l'emergenza covid aveva provocato anche un blocco di adeguamenti per oltre un anno. Che ora va recuperato, almeno per le casse delle aziende di trasporti.

Trasporto locale

E per il trasporto pubblico locale, come quello urbano o interurbano? Saranno le agenzie di trasporto locali a stabilire eventuali nuovi prezzi. Per loro c'è tempo fino a metà luglio, in base ad un emendamento al bilancio regionale che ha concesso loro quest'opportunità. E' presto, però, per sapere se e chi la sfrutterà.