Tutti gli aumenti in autostrada: dove diventano più cari i pedaggi

Anno nuovo, prezzo nuovo. Da ieri, lunedì 1 gennaio, sulle strade milanesi, lombarde e italiane sono in vigore i nuovi prezzi con gli adeguamenti dei pedaggi decisi dal decreto interministeriale del ministro dei trasporti e del ministero dell'economia.

"In un’ottica contenitiva gli aumenti sono stati adeguati al tasso d’inflazione", hanno ricordato i due dicasteri, e "laddove possibile" sono stati lasciati "invariati". Sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, "ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente".



"Per le società concessionarie attualmente interessate dalla procedura di aggiornamento della convenzione, il decreto milleproroghe del 28 dicembre scorso ha previsto un adeguamento pari al 2,3% pari esclusivamente al tasso d’inflazione stabilito dall’ultimo documento di programmazione economico", hanno sottolineato i ministeri.

Rincari, in totale, per 19 tratte, soprattutto in Lombardia. Sono sei quelle che non vedranno "stangatine", ma solo perché si trovano in una fase transitoria di concessione scaduta o di subentro di nuovi gestori. Aumenti, oltre che su tutta la rete di Autostrade, vengono segnalati per "Serravalle Milano" - che gestisce le tangenziali meneghine -, per Pedemontana, per la Brebemi e la Teem, la tangenziale est esterna di Milano.