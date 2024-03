In Villa Reale la mega sfilata (inclusiva) delle più belle auto d'epoca

La Villa Reale sarà il teatro per la sfilata (inclusiva) delle più belle auto d'epoca.

È stata presentata ieri mattina, 15 marzo, nella sala Giò Ponti di Palazzo Pirelli, a Milano, la prima edizione del "Concours d’Elegance in Villa Reale", in programma a Monza domenica 17 marzo e organizzato da Massimo Missaglia del Rotary Club Monza Villa Reale in collaborazione con Rossano Nicoletto, presidente Rivs, Registro Italiano Veicoli Storici, responsabile della selezione delle auto storiche in concorso.

Il concorso vedrà valorizzare le più belle auto storiche con un occhio anche all'inclusività delle persone disabili. Alla Reggia sono attese oltre 50 auto, dagli anni ‘30 ai giorni nostri, con una sfilata prevista alle 15.30 e la premiazione alle 16.30. Le auto saranno in Villa Reale già dalla mattina.

Presenti alla conferenza stampa Angelo Colombo, presidente Associazione Amici della Paraplegia e Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio regionale della Lombardia. "Un progetto esemplare che unisce il tema della disabilità al mondo delle auto storiche in una delle cornici più affascinanti della Brianza qual è la Villa Reale di Monza - ha commentato Corbetta - Valorizzare in questo modo le vetture d’epoca è magnifico oltre che importante, perché è un modo per salvaguardare le nostre radici e le tradizioni storiche e culturali del nostro Paese e della Lombardia, che anche in questo campo vanta notevoli primati oltre che un indotto considerevole"

"Questa iniziativa è particolarmente lodevole - ha sottolineato ancora Corbetta - perché il mondo delle quattroruote si apre andando incontro a quello della disabilità, diventando sempre più inclusivo. Per questo ringrazio il Rotary e e il Rivs per aver organizzato il concorso, e Angelo Colombo, alla guida di una storica Fiat 600 del 1955. Domenica sarò presente al concorso in Villa Reale, con l’augurio che potrà essere la prima edizione di una lunga serie".