Autovelox su strade e autostrade in Lombardia: controlli anche in Brianza

Ecco dove saranno posizionati gli autovelox mobili in Lombardia, anche in Brianza, durante la settimana da lunedì 12 febbraio a domenica 18. È stato infatti pubblicato l'elenco delle strade dove saranno piazzati i controlli mobili della polizia stradale. Nella lista sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto.

Autovelox mobili in Lombardia fino al 18 febbraio: ecco dove

12 febbraio

A51 tangenziale est di Milano MI

Ss336 dell'aeroporto di Malpensa VA

Sp342 Briantea BG

Sp671 della Valle Seriana BG

13 febbraio

Ss9 via Emilia LO

Sp342 Briantea LO

Sp639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

14 febbraio

A21 Torino-Brescia BS

A9 Lainte-Chiasso CO

Meda via Vignazzola, MB

16 febbraio

A21 Torino-Brescia BS

Ss36 del lago di Como e dello Spluga LC

Ss9 via Emilia LO

Meda via Vignazzola, MB

17 febbraio

Ss9 via Emilia LO

Sp671 della Valle Seriana BG

18 febbraio