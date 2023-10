Ecco dove sono gli autovelox in Brianza (fino a domenica)

Controlli sulle strade di Monza e Brianza, ma non solo. Come ogni settimana la polizia di Stato ha reso noto l'elenco delle tratte dove verranno posizionati gli autovelox per i consueti controlli del rispetto dei limiti di velocità. Ecco dove verranno posizionati:



3 ottobre 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS36 del lago di Como e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Via Monti- Seregno MB



4 ottobre 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

A9 Lainate-Chiasso CO



5 ottobre 2023

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 169 Carvico - Brivio BG

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB



6 ottobre 2023

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG



7 ottobre 2023

Strada Statale SS9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG



8 ottobre 2023

Autostrada A7 Milano-Genova PV

A35 Bergamo - Nembro - Albino BS

Strada Statale SS9 via Emilia LO