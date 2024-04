Arriva un autovelox nel tunnel della tangenzialina: strada chiusa per i lavori

Nel tunnel della tangenzialina dell'ospedale arriva un rilevatore di velocità. E per l'installazione e i lavori di posa del sistema, come comunicato dalla provincia di Monza e Brianza, sono previste alcune modifiche alla viabilità lungo la SP6var nella giornata di sabato 13 aprile.

Il "sistema di controllo elettronico e automatico di rilevamento della velocità" lungo la variante della Monza-Carate sarà posizionato lungo la galleria artificiale nei territori tra Lissone e Monza. I lavori inizieranno al mattino e dalle ore 7 fino alla conclusione delle operazioni (presumibilmente nel pomeriggio della stessa giornata) è stata predisposta la chiusura totale al traffico in entrambe le direzioni del tunnel nel tratto compreso tra Via Birona sino all’intersezione della SP6var con Via Grandi della Vittoria e Via Nobel.

I transito sarà invece garantito ai mezzi di soccorso provenienti e diretti al pronto soccorso del presidio ospedaliero del San Gerardo.

I lavori programmati per il 2024 nel tratto erano stati anticipati dalla provincia di Monza e Brianza, in occasione della conferenza di fine anno, a dicembre 2023. "Per quanto attiene alla chiusura del quadro economico dell’opera e allo svincolo delle economie discendenti dallo stesso si è optato, in accordo con Regione Lombardia che in parte finanziò l’intervento, per posticipare la rendicontazione finale dei lavori al 2024, favorendo così l’utilizzo di risorse economiche per effettuare ulteriori interventi a garanzia di un migliore governo del traffico e della Sicurezza Stradale della SP 6 var" si legge nel documento.

"In particolare, sono programmati per la prossima annualità i seguenti interventi per i quali sono in corso le dovute indagini di mercato ed approfondimenti tecnici" spiegavano a fine anno dalla sede di via Grigna. E tra questi appunto anche l'installazione di "un sistema per il controllo della velocità ai fini sanzionatori (autovelox)". Tra gli interventi del 2024 è prevista anche l'apposizione di cartellonistica luminosa per meglio evidenziare i limiti di velocità consentiti, ripristini di aree di privati lungo la viabilità di nuova costruzione interessate dai lavori e l'implementazione della dotazione tecnologica dell’infrastruttura.