Nuovi autovelox anche in Brianza, ecco dove (e quando) sono i controlli

Anche quella dal 15 al 22 maggio sarà una settimana fitta di controlli con gli autovelox sulle strade lombarde e era queste ci saranno anche quelle brianzole.

Come ogni lunedì, il 15 maggio la polizia stradale ha infatti pubblicato l'elenco delle strade interessate dai controlli. Gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox.

Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia.

Dove sono gli autovelox?

Lunedì 15 maggio 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Martedì 16 maggio 2023

Strada Statale SS336 dell'Aeroporto della Malpensa, Varese

Strada Comunale SC /Via Monti- Seregno, Monza Brianza

Mercoledì 17 maggio 2023

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia Autostrada A22 Brennero-Modena, Mantova

Autostrada A35 Bergamo - Nembro - Albino, Brescia

Strada Statale SS629 del Lago di Monate, Varese

Strada Statale SS9 via Emilia, Milano

Strada Provinciale SP235 di Orzinuovi, Lodi

Strada Provinciale SP342 Asse Interurbano, Bergamo

Strada Provinciale SP639 dei laghi di Pusiano e Garlate, Lecco

Giovedì 18 maggio 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste, Milano

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Provinciale SP128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio, Bergamo

Venerdì 19 maggio 2023

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Statale SS336 dell'Aeroporto della Malpensa, Varese

Strada Provinciale SP142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Sabato 20 maggio 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi, Lodi

Domenica 21 maggio 2023

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Strada Provinciale SP235 di Orzinuovi, Lodi

Gli autovelox fissi

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).