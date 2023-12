Bambini al gelo, lezioni e pranzo a 9 gradi: "Sindaco entro lunedì faccia sistemare il riscaldamento"

Una giornata al gelo per i nostri bambini. Il termometro segnava solo 9 gradi: hanno fatto lezione e hanno pranzato al freddo e noi genitori lo abbiamo saputo solo quando siamo andati a prenderli”. Questa la denuncia arrivata alla redazione di MonzaToday da Elisa Favaro, una delle mamme, esponente di Forza Italia e componente del Comitato civico mamme Monza che denuncia lezioni al gelo, oggi giovedì 7 dicembre, per gli alunni della scuola elementare Rubinowicz e della scuola media Ardigò. Parrebbe che il guasto all’impianto di riscaldamento sia stato causato da alcuni lavori che ci sono stati il giorno prima nella scuola. Questa mattina i bambini sono entrati regolarmente. “Nessuno ci ha informato del problema – aggiunge Elisa Favaro -. Le lezioni si sono svolte regolarmente sia alle elementari sia alle medie con 9 gradi in classe. I bambini e gli insegnanti erano congelati”.

Il fatto è stato denunciato anche sulla pagina Facebook Comitato civico mamme Monza. “La segnalazione è stata fatta prontamente (già al suono della prima campanella) dall’istituto al comune di Monza ma nessun intervento o sopralluogo è stato effettuato”.

Elisa Favaro, anche a nome delle altre mamme del gruppo, chiede al sindaco Paolo Pilotto e agli assessori di intervenire, affinché lunedì mattina 11 dicembre, al rientro in classe dopo il lungo ponte dell’Immacolata, i bambini e i ragazzi non si trovino nuovamente in una ghiacciaia.

La redazione di MonzaToday ha contattato in merito a questa vicenda il sindaco Paolo Pilotto. "Comprendo e condivido la preoccupazione dei genitori - spiega -. Preciso però che la sistemazione degli impianti di riscaldamento nei 105 edifici del comune, tra cui anche le scuole, è gestito da Siram Veolia. Già dallo scorso anno scolastico alle scuole sono state fornite le indicazioni per la corretta modalità di segnalazione di eventuali problemi al sistema elettrico, idraulico e di riscaldamento (tutti gestiti dalle società Siram Veolia, ndr). Entro 24 ore c'è un obbligo di intervento. Noi come comune, qualora non venissero rispettate le tempistiche, sollecitiamo". Nel frattempo il sindaco ha confermato di verificare la situazione con l'assessore Marco Lamperti e se non è stato effettuato l'intervento di sollecitarlo affinché i bambini e gli insegnanti lunedì possano rientrare in aula calde.