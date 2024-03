Gita fuori porta nella terrazza panoramica dove si servono le "polibibite"

Territorio amato da un’antica nobiltà che passava lunghi e oziosi periodi di vacanza in sontuose ville ottocentesche con vista su bucolici scorci romantici, il Lago di Como, dove oggi rivive la Dolce Vita italiana, si prepara ad accogliere un posto caro all’élite fin dai primi anni Novanta. Un luogo a 40 minuti di auto da Monza in cui il tempo sembra essere sospeso e dove eleganza e qualità si uniscono armoniosamente per dar vita ad un nuovo cocktail bar.

Sabato 16 marzo 2024, il celebre Ceccato Garden Bar riapre agli ospiti la sua terrazza panoramica e il suo rigoglioso giardino all’italiana affacciato sulla passeggiata del nuovo Lungolago, da poco inaugurato, per offrire pranzi en plein air, cocktail d’autore al tramonto e notti di musica sotto cieli stellati. Un’idea firmata Villa d’Este, il 5 stelle più famoso al mondo, che ha fortemente voluto sviluppare questo nuovo progetto: "Ogni giorno ci impegniamo a proporre ai visitatori nuove ragioni per scegliere il Lago di Como. Con il nuovo Ceccato Garden Bar l’opportunità è quella di riportare agli antichi fasti un luogo del cuore rivolgendosi anche al pubblico medio - dichiara con soddisfazione Davide Bertilaccio, amministratore delegato di Villa d’Este

In un'atmosfera Liberty si sorseggiano le "polibibite"

Per completare il progetto Villa d’Este si è affidata a Vincenzo Dascanio per il design dei nuovi spazi che nel rispetto dell’atmosfera Liberty e della tradizione estetica tipica del lago, si è lasciato ispirare dalla storica gelateria che una volta ne occupava gli spazi. Sedie in ferro battuto, tende avorio e cuscineria rigata dove il colore predominante è quel verde profondo dell’edera che caratterizza i giardini del Lago, acceso dai toni di un nobile rosso che tinge i menu e i fiori del giardino. Al Ceccato Garden Bar Giancarlo Mancino, uno dei più quotati bartender al mondo e oggi anche consulente, accompagnerà gli ospiti in un viaggio multisensoriale di colori e sapori. A partire dalla cocktail list che si divide in quattro sezioni. Futurist, audaci fusioni di sapori con l’utilizzo di spirits non convenzionali che riscoprono l’essenza avanguardista delle "polibibite", così vennero ribattezzati i cocktail da Tommaso Marinetti nel dizionario del suo libro La Cucina Futurista del 1932. I Classics, drink che rendono omaggio al passato celebrando la ricca eredità della miscelazione d’autore in cui ogni sorso è un viaggio nel tempo e nella tradizione. I Signature, con quel tocco di contemporaneità che fonde innovazione e storia proponendo cocktail i cui nomi richiamano i gusti del gelato, come il Fragola e panna Gimlet, il Negroni zuppa inglese o il Pistacchio sour. E infine, la sezione Aperitivo Collection che celebra l’essenza del classico amaricante pre-cena e quel ricco patrimonio culturale italiano che incarna il rituale senza tempo dell’aperitivo.

Un goloso menù con contaminazioni internazionali

Ad affiancare la cocktail list un menù all day dining firmato dallo Chef Michele Zambanini, Group Executive Chef di Villa d’Este e ambasciatore di cultura gastronomica italiana. I piatti incarnano l’idea del "sentirsi a casa", nascono dai ricordi, celebrano il classico della cucina italiana con un accenno di contaminazione internazionale per ampliare al massimo l’offerta culinaria e appagare i palati più curiosi.

In carta si trovano così le polpette al sugo servite nel padellino in rame, accompagnate da pane crystal che invita alla scarpetta, friselle pugliesi con pomodoro, burrata e salicornia sott'olio e la classica tartare di Fassona piemontese con puntarelle e acciughe e il cocktail di gamberi serviti sul ghiaccio con salsa al rafano e chilli sauce a parte. Ci sono poi succulenti sandwiches, dal pulled pork con cipolla rossa e yogurt greco servito nel pane fatto con l’impasto della pizza. Una energy salad che risveglia i sensi, anche per un brunch domenicale, preparata con broccoli, mele, arancia, frutti di bosco, basilico e un dressing agrumato e le pizze gourmet con impasto di grano antico. E infine i donburi, le ciotole che richiamano la tradizione nipponica nel servire nello stesso piatto diversi ingredienti.

C’è il signature di Ceccato Garden Bar con riso basmati, salmone affumicato, avocado, edamame, anacardi e salsa Ponzu, il Mediterraneo con farro e orzo perlato, tonno scottato, mozzarella di bufala, pomodorini, fagiolini e olive taggiasche e la proposta vegana con quinoa, tofu, barbabietola, patate dolci condita con vinaigrette alle noci. Gli adepti dell’aperitivo potranno accompagnare i cocktail scelti con le crudité di mare: dalla selezione di ostriche amelie fine de claire, alle acciughe, burro al limone e pane nero, ceviche di spigola, fino al sashimi di salmone con frutto della passione. O con il più classico dei classici: il tagliere di salumi e formaggi che ben accompagna una ricca selezione di bollicine, vini bianchi e rossi e delle birre artigianali in carta.

"Il Ceccato Garden Bar mira a offrire un’esperienza di gusto ed eleganza tutti i giorni, per tutto l’anno, proponendo un menu che vuole celebrare le stagioni e un entertainment musicale che delizierà gli ospiti tra brunch domenicali con live jazz e aperitivi con dj set fino al calar del sole".