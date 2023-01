Attraversata da auto e treni ma perché Monza è senza barriere antirumore?

Il traffico dei veicoli in transito e poi l'inquinamento -acustico - dei mezzi di passaggio su strade cittadine, tangenziali e autostrade e quello ferroviario. Ma perché a Monza non ci sono barriere antirumore? A domandarlo sono i cittadini dell'associazione HQ Monza che hanno chiesto un intervento per sollecitare l'installazione di pannelli fonoassorbenti o almeno ripristinare quelli esistenti e tempo fa smantellati.

"Mentre in tutta Italia, anche nei comuni a noi più vicini, continuano ad aumentare barriere e gallerie artificiali antirumore per proteggere le abitazioni dal fragore di treni e traffico intenso, a Monza non se ne vedono e addirittura vengono tolte le poche protezioni che già c’erano” si legge nella nota.

“La prima volta che questa associazione ha sollevato il problema per la linea Milano-Chiasso è stato nel 2003. Silenzio totale. Poi di nuovo nel 2013. Quell’anno, ed in quelli successivi, ne è nato prima un braccio di ferro e poi un tira-e-molla tra Comune e RFI, con alternanza di promesse e smentite. Intanto, in questi 10 anni il traffico ferroviario sulla Milano-Chiasso è aumentato in misura esponenziale, specie dopo l’apertura della mega-galleria Alptransit in Svizzera”. E ancora “Per la ferrovia Milano-Chiasso mancano protezioni antirumore nel tratto parallelo a via San Gottardo e in quello adiacente alla lunga via Paisiello (quartieri San Rocco e Sant’Alessandro). Ma dovrebbero essere realizzate anche sulla linea Lecco-Monza, visto che passa tra le case nelle zone viale Libertà e via Edison”. Il problema però interessa anche il traffico veicolare.

“Lungo la A4, a Sant’Alessandro, le barriere esistevano, ma circa due anni fa sono state rimosse in concomitanza con alcuni lavori. Da allora non sono state più ripristinate, nonostante le richieste e proteste dei cittadini della zona. Restano solo i nudi pali di sostegno”.