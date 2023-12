A Monza arrivano le barriere salva-pedoni: ecco dove saranno

A Monza arrivano le barriere pedonali in vicolo Carrobiolo e in vicolo Scuole, A partire da mercoledì 13 dicembre prenderanno il via i lavori per installare barriere “parapedonali” lungo vicolo Carrobiolo e vicolo Scuole. “L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza dei percorsi per raggiungere i plessi scolastici vicini, tra cui la scuola primaria de Amicis, la scuola d’infanzia e l’asilo nido Umberto I” spiegano dal municipio contro i pericoli della sosta selvaggia delle auto ai lati dei vicoli che spesso obbliga i pedoni a camminare in situazioni pericolose, transitando all’interno della carreggiata normalmente utilizzata per la circolazione dei veicoli.

In vicolo Scuole le barriere verranno installate sul lato dell'edificio dell'ATS, anche al fine di tutelare i più fragili che vi si recano, mentre in vicolo Carrobiolo verranno installate su ambo i lati, nel tratto compreso tra via E. de Amicis e l’ingresso della ZTL. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 38mila e mezzo di euro e si concluderà entro 5 giorni. “La sicurezza dei pedoni è prioritaria - confermano il Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore alla Viabilità Giada Turato – per questo proseguiamo in una capillare attività di monitoraggio e intervento, al fine di proteggere soprattutto le fasce di utenza più fragili”.