Il don anticamorra arriva in Brianza: ecco perché

Il noto prete antimafia, famoso anche in tv, arriva in Brianza con due appuntamenti - uno riservato alle scuole, l’altro aperto alla cittadinanza - per approfondire il tema della legalità e per ascoltare l’impegno di chi è quotidianamente impegnato in attività di promozione umana, sociale e attiva nel territorio di Napoli.

Giovedì 21 marzo, in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il comune di Bellusco accoglierà don Luigi Merola, sacerdote napoletano che da oltre 20 anni spende la sua vita per educare i giovani alla legalità. Don Luigi è stato parroco di Forcella (NA), distinguendosi per la sua forza e la sua energia. Dal 2007, nel quartiere Arenaccia, con la sua Fondazione "A voce d’e creature" di cui è presidente, è impegnato in attività di promozione umana e sociale, nel contrasto in tutte le forme possibili alla dispersione scolastica, nonché di sostegno a progetti educativi e di formazione alla cittadinanza attiva.

L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale, in sinergia con l'Istituto Comprensivo Bellusco e Mezzago, la parrocchia San Martino di Bellusco e numerose associazioni del territorio. Nell’ottica di raggiungere target di cittadinanza differenti, la giornata coinvolgerà nel corso della mattinata i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con un intervento dedicato, per poi aprirsi in serata all'intera cittadinanza, con un incontro aperto a tutti alle 21 al cineteatro San Luigi.

"Il nostro istituto comprensivo, primo in Italia ad essere intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, è da sempre in prima linea nell’affrontare tematiche inerenti alla legalità, aderendo e promuovendo progetti che vedono coinvolti gli studenti - ha spiegato Concetta Ponticelli, dirigente scolastica del comprensivo Bellusco Mezzago sull’iniziativa - Nel corso di questi anni il nostro istituto ha avuto l’onore di ospitare personaggi di spicco nella lotta alle Mafie. Sulla scia di quanto finora fatto, è con enorme piacere che accogliamo don Luigi Merola, meglio noto come il prete anticamorra. Gli studenti avranno modo di conoscere le iniziative che promuove da anni volte a tutelare i giovani e salvare dalla strada quanti vivono in quartiere critico come quello dell’Arenaccia. Una lezione di vita, all’insegna della legalità, che rappresenterà un’esperienza emotivamente forte e indimenticabile per i ragazzi".

"Don Luigi Merola racconterà la lotta contro la camorra e la cittadinanza sarà direttamente coinvolta nella testimonianza di chi, ogni giorno, rappresenta un presidio di legalità in un territorio complesso come quello di Napoli – ha dichiarato l’assessore Stefano Stucchi, promotore dell’iniziativa per conto del comune - Noi, tuttavia, non possiamo pensare di essere esenti da infiltrazioni mafiose e da episodi in cui l’illegalità prevale sul senso di comunità. La conoscenza di questi fenomeni diffusi ci rende cittadini consapevoli e ci aiuta ad interpretare il nostro ruolo di cittadini attivi, trasmettendo questi valori alle giovani generazioni".