A Monza un weekend dedicato al benessere emotivo

A Monza un fine settimana dedicato al benessere emotivo. Due giorni per prendersi cura di se stessi e delle proprie emozioni. Questo il filo conduttore dell'iniziativa promossa per il 5 e il 6 novembre da Humanitas Medical Care di via Sant'Andrea.

In programma giochi, sport, cibo, sonno, fotografia e lettura: un calendario di laboratori, talk e attività dedicato ad adulti e bambini per scoprire il valore delle emozioni e imparare a gestirle insieme al team di psicologi e professionisti.

Non serve essere 'malati' per poter beneficiare di un supporto. “Ansioso” non è sinonimo di sbagliato. Certo, ci vuole coraggio per mettersi in discussione. “Soprattutto in Italia – spiega il Prof. Giampaolo Perna, psichiatra e direttore scientifico del centro Psico Medical Care – dove si stima che, per una serie di fattori tra cui lo stigma e la paura del giudizio altrui, passino circa 5 anni dall’esordio dei primi sintomi alla richiesta di aiuto qualificato”. Perché accade? Perché il disagio psico-emozionale è difficile da capire. “Persino tra i professionisti – aggiunge il dott. Michele Cucchi, psichiatra e direttore delle Aree Mediche Humanitas Medical Care – non è cosi semplice. Non esiste radiografia o esame del sangue che ci dica qual è il batterio responsabile di una sofferenza”.

A questo link tutte le info sull'iniziativa e le modalità di iscrizione.