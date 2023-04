Berlusconi "risponde bene alle cure". Gli aggiornamenti dal San Raffaele

"Voce squillante" quella di Silvio Berlusconi al telefono con i più alti dirigenti di Forza Italia, giovedì 6 aprile, secondo quanto ha riferito Antonio Tajani, coordinatore del partito e ministro degli esteri, aggiungendo che "ci ha incoraggiato tutti" e "ci dà indicazioni" sull'andamento della politica. Berlusconi ha parlato anche con il premier Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini. "Siamo stati un quarto d'ora al telefono e lui parlava del futuro", ha confermato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera: "Parlava delle prossime elezioni amministrative ed europee. Non si sta parlando di successori".

Ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva da mercoledì 5 aprile, l'ex presidente del consiglio starebbe meglio, secondo quanto trapela dall'ospedale. I medici che lo seguono (Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri), giovedì, diramando un breve bollettino hanno rivelato che Berlusconi, da tempo, soffre di leucemia mielomonocitica cronica, e questa settimana si è aggiunta un'infezione polmonare. Ha iniziato la chemioterapia in pastiglie.

Venerdì mattina, sempre Tajani ha riferito di avere parlato con Zangrillo e di avere saputo che Berlusconi "sta reagendo positivamente alle cure". Nella giornata di giovedì si erano diffuse insistentemente voci di un aggravamento delle condizioni del paziente, dettate anche dai movimenti dei figli, più volte andati e arrivati in ospedale. Di certo si tratta di un momento delicato rispetto ad altre occasioni in cui Berlusconi è stato ricoverato per qualche giorno, ma nel suo entourage e tra i familiari c'è un (cauto) ottimismo.

Nella giornata di venerdì verranno effettuati nuovi accertamenti e non sono previsti bollettini medici.