Berlusconi sarà cremato e (quasi certamente) sepolto nel Mausoleo della Villa di Arcore

Cremazione e poi sepoltura nel Mausoleo di Arcore, all'interno della villa. Sono le ultime volontà di Silvio Berlusconi, morto al San Raffaele lunedì mattina. Lo si apprende mercoledì, nel giorno dei funerali. La salma è attesa al Tempio crematorio di Valenza (Alessandria) per giovedì o forse venerdì.

La cerimonia sarà strettamente familiare. In seguito le ceneri di Berlusconi saranno quasi certamente collocate nel Mausoleo di Villa San Martino ad Arcore, la residenza del Cavaliere. Costruito negli anni '90 dallo scultore Pietro Cascella, al momento non vi è sepolto nessuno. Ma l'urna con le ceneri potrebbe trovarvi ospitalità. L'idea del Mausoleo venne a Berlusconi con la morte del padre Luigi, nel 1989. Tuttavia i genitori di Berlusconi sono attualmente sepolti al Cimitero Monumentale di Milano.

Il mausoleo rappresenta idealmente la volta celeste. Una scultura astratta all'esterno, di marmo bianco delle Alpi Apuane, fa da cornice alla scala in travertino che porta all'interno della struttura con un vestibolo e una porta scorrevole in pietra da cui si accede al corridoio che porta alle tombe. Al centro c'è il sarcofago bianco realizzato per Berlusconi, intorno sulle pareti c'è invece un fregio che rappresenta delle catene, simbolo della famiglia, perché gli anelli sono legati uno all'altro.

Resta in campo la proposta (avanzata dal capogruppo di Forza Italia a Milano, Alessandro De Chirico) di seppellire Berlusconi al Famedio del Monumentale, il tempio in cui riposano per sempre alcuni milanesi illustri, primo tra tutti Alessandro Manzoni. De Chirico, nella proposta, aveva comunque precisato che avrebbe dato priorità ad "altre disposizioni" eventualmente scelte dal Cavaliere