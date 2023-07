Nessuno sfratto per Fascina, resterà nella villa di Berlusconi ad Arcore

Nessuno sfratto in vista per Marta Fascina da Villa San Martino. Resterà ad Arcore.

Secondo quanto riferito da Ansa, fonti vicine alla famiglia di Silvio Berlusconi fanno sapere che "non hanno alcun fondamento voci di stampa relative a presunte prese di posizione nei confronti di Marta Fascina, con la quale i rapporti sono eccellenti". Non c'è nessuno sfratto, dunque, da Villa San Martino per Marta Fascina, che negli ultimi anni ha abitato nella villa di Arcore insieme a Silvio Berlusconi come hanno ventilato alcune indiscrezioni di stampa.

I rumors avevano cominciato a diffondersi subito dopo la morte del cavaliere, e dopo l'apertura del testamento la scorsa settimana.