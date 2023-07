Ennesima incursione dei vandali al viale dei proverbi: divelti altri tre cartelli

Ennesima incursione dei vandali al sentiero dei proverbi di Besana Brianza, dove altri tre cartelli sono stati divelti dopo l'attacco della scorsa settimana.

La denuncia è giunta da un cittadino sulla pagina Facebook "Besana Brianza news - Sei di Besana Brianza se", che con un certo livore ha fotografato i ben noti cartelli incisi con le massime in dialetto divelti. Frutto, evidentemente, dell'azione (stupida) di alcuni vandali passati per il viale. Esattamente come già accaduto la scorsa settimana, quando altri due cartelli sono stati ritrovati tra l'erba verso la ferrovia. Di qui l'amara considerazione del cittadino: "Una volta l'ignoranza si riusciva a curarla, al giorno d'oggi è praticamente impossibile". Seguita a ruota dai commenti severi degli altri utenti.

Il delizioso che attraversa la ciclopedonale di Villa Raverio è stato inaugurato a marzo con l'apposizione, lungo il tragitto, di 14 tavole in legno con inciso altrettanti proverbi in dialetto brianzolo. Il progetto è stato pensato e voluto dal sindaco Emanuele Pozzoli, con l'intenzione di dar vita a una passeggiata dei nonni e dei nipoti lungo la pista ciclopedonale leggendo i proverbi. Un vero e proprio tuffo nel passato e nella saggezza popolare, trasmessa attraverso una semplice camminata o una pedalata. Una saggezza che evidentemente, in taluni, pare proprio fare difetto.