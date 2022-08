L'ex deposito comunale trasformato in sala matrimoni

La Sala degli specchi si rimette a nuovo e vive la sua rinascita. Svuotata dagli scatoloni, con il bellissimo lampadario che svetta sopra al tavolo dove gli sposi pronunceranno il fatidico sì, da ex magazzino è stata trasformata in location dove celebrare i matrimoni secondo il rito civile. Ecco il nuovo ruolo della sala all'interno del municipio di Besana.

Adesso i cittadini che si sposeranno lo potranno fare in questa incantevole cornice. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco Emanuele Pozzoli che nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook ha postato alcune foto della "nuova" Sala degli specchi. "Per anni utilizzata come deposito, ora la Sala degli specchi è tornata a vivere e ad ospitare matrimoni civili", ha scritto il primo cittadino che ha raccolto i complimenti di molti besanesi.

Ma la Sala degli specchi non è l'unico gioiello artistico di Besana e orgoglio dei besanesi. Il sindaco ricorda infatti che "Insieme con l'ara romana, il quadro di Teresa Pagani e molto altro anche la Sala degli specchi rappresenta le potenzialità di Besana", aggiunge. Interventi che naturalmente non si realizzano dall'oggi al domani. "Serve solo la voglia, la pazienza e il coraggio di cambiare per riscoprire la bellezza", ha concluso nel suo post il sindaco di Besana.