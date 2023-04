Dal dolce mattone al mattone in polvere: è amaro il destino per la grande azienda monzese

Soltanto quattro anni fa il suo nome per tutti i monzesi era l'emblema della dolcezza tout court. Oggi, invece, resta solo il ricordo (amaro) di quella che un tempo è stata una delle aziende più conosciute del territorio.

Sono infatti già entrate in azione in questi giorni, in via Modigliani, le ruspe deputate a demolire la nota azienda dolciaria Bettini (praticamente un pezzo di storia monzese) che ha chiuso i battenti nel febbraio del 2019. Fondata dal mitico signor Oreste agli inizi del '900, insieme all'amico Antonio Motta, fondatore dell'omonimo marchio milanese, la storica azienda dolciaria ha costruito il suo successo sulla produzione dei panettoni. Immancabili a Natale sulle tavole di tanti monzesi e altresì sulle tavole dei dipendenti delle tantissime aziende monzesi che (quasi fosse un'irrinunciabile tradizione) erano solite omaggiarli ai loro lavoratori.

Di quella parabola imprenditoriale luminosa e dolcissima come un dolce mattone rimane però oggi soltanto il ricordo. Intriso di nostalgia e a tratti amaro. E poi i mattoni. Che nei prossimi giorni le ruspe trasformeranno in polvere. Demolendo per sempre lo storico plesso produttivo. A decidere per la chiusura dell'azienda gli eredi del fondatore, Paola Bettini e il marito Dario Pessina, pur nel pieno di un record di produzione che aveva raggiunto i 50 mila panettoni all’anno, per motivi familiari. Un altro pezzo di storia monzese, dunque, che sparirà per sempre.