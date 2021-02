Desio è una città (quasi) a misura di bicicletta: premiata da Fiab

Desio città ad alta vocazione ciclabile. Per il secondo anno consecutivo il Comune brianzolo ha ottenuto l’attribuzione di ComuneCiclabile, il progetto sviluppato da Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per verificare e valutare il grado di ciclabilità dei territori: praticamente l’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati con la due ruote.

Il giudizio dell'associazione va da 1 a 5 e il comune Brianzolo ha ottenuto tre _bike smile_, uno in più rispetto all'anno scorso. Il miglioramento è frutto del "crescente impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta e della mobilità urbana", ha scritto l'associazione in una nota.

“Per riuscire a mantenere il titolo, ma soprattutto per assicurare ai nostri cittadini un alto livello di vivibilità su due ruote, il lavoro è costante e con sempre un' alta attenzione negli investimenti per la mobilità lenta – spiega il Sindaco Roberto Corti. L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto (e che stiamo ancora vivendo), ci ha dimostrato ancor di più quanto sia importante potersi muovere in sicurezza in bicicletta”.

“Questo riconoscimento premia tutti i lavori già realizzati e quelli tuttora in corso in favore di una mobilità attiva, uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore alla Mobilità Giovanni Borgonovo. A Desio, oltre alle Zone 30, diverse strade del centro diventano a precedenza pedonale. Strade dove i veicoli procedono sostanzialmente a passo d'uomo e devono dare precedenza a pedoni e ciclisti. Siamo sempre stati molto attenti alle tematiche della mobilità attiva, con un concreto cambio di prospettiva a favore delle politiche bike friendly, che rispecchiano una maggiore attenzione alle persone e all’ambiente”.