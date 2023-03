In città

Gli addetti illustreranno le caratteristiche e il funzionamento del noleggio dei 700 nuovi mezzi che saranno a disposizione di chi deciderà di muoversi per Monza con i mezzi non inquinanti. I cittadini dalle 15 alle 17 potranno provarli gratuitamente.

Appuntamento domani pomeriggio a Monza. Sabato 25 marzo dalle 15 alle 17 in piazza Trento e Trieste (lato municipio) saranno presenti gli addetti dello staff dei nuovi 500 monopattini e 200 bici elettriche che fanno parte della nuova flotta in sharing della città di Monza.

La flotta dello sharing monzese si amplia e per un pomeriggio sarà possibile provare gratuitamente le biciclette e monopattini.

La flotta delle bici elettriche e dei monopattini in sharing a Monza si amplia: in arrivo 700 mezzi

Giri in monopattino e in bici elettrica gratis (per un pomeriggio)