Quella bici fatta all'uncinetto che appare e scompare in alcuni angoli del comune brianzolo

Una bicicletta rossa, decorata all'unicinetto, come simbolo dell'impegno per un mondo libero dalla violenza e dalla discriminazione. Per tutte le donne.

Realizzata da un gruppo di donne di Lesmo in occasione del mese dedicato alle donne, l'opera è stata esposta in città e nelle prossime settimane toccherà diversi punti del comune. A dar forma alla bicicletta rossa sono state le volontarie del gruppo Tammplegnagd, un nome unico che prende origine dalle uniziali delle componenti dell'associazione.

Sarà posizionata in vari luoghi di Lesmo: fino a sabato 9 marzo resterà in Piazza Mercato, poi sarà la volta di Piazza Garibaldi a Peregallo, per illuminare di speranza e consapevolezza il territorio fino al 16 marzo. La settimana successiva la bici rossa apparirà vicino al semaforo di Gerno, "segno tangibile della sicurezza delle donne sul nostro territorio".

E infine, nella settimana del 30 marzo, sarà nella piazzola della pista ciclabile di California, "dove ogni pedalata avvicina alla fine della violenza ed alla discriminazione di genere". Poi l'opera sarà trasferita vicino alla sede del comune "per ricordare che insieme possiamo fare la differenza costruendo un futuro senza violenza" spiegano dal municipio.