In bici allo stadio: la proposta del consigliere per "salvare" le rastrelliere dimenticate

Nell’area dell’ex macello sono stipate tantissime rastrelliere per le biciclette: perché non portarle allo stadio di Monza, permettendo così ai tifosi di raggiungere la struttura in bicicletta?

Questa la mozione presentata durante il consiglio comunale di lunedì 9 ottobre dal consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che ha raccolto la richiesta di molti tifosi che vorrebbero raggiunger l’U-Power Stadium in bici.

“Quella degli stalli delle biciclette abbandonati è una situazione ben nota anche ai consiglieri comunali - ha spiegato Piffer durante il consiglio comunale -. Da qui la necessità di presentare una mozione per trovare una soluzione alla,richiesta di molte persone e alla situazione paradossale di tanti stalli non utilizzati lasciati in un’area, peraltro, abbandonata”. Così che i tifosi potrebbero raggiungere lo stadio in bici e lì lasciare negli stalli il loro mezzo, evitando le code e il costo del parcheggio.