Il comune dove ogni giorno i vigili staccano oltre 100 multe

Il 2022 è stato un anno di intenso lavoro per gli agenti della polizia locale di Brugherio. Numeri alla mano, presentati in occasione della conferenza stampa per la festa di San Sebastiano protettore dei vigili, nell'anno appena concluso gli agenti in servizio a Brugherio sono stati impegnati quotidianamente su più fronti.

Quello che balza agli occhi è, senza dubbio, il numero dei verbali emessi: nel 2022 sono stati quasi 37mila (per l'esattezza 36.822) i verbali emessi per contravvenzioni al codice della strada di cui oltre la metà per infrazioni semaforiche. Con un incremento di oltre 8mila verbali in più rispetto all'anno precedente. Sempre analizzando il bilancio presentato dalla polizia locale la via dove sono stati fatti più verbali per infrazione al codice della strada è viale Lombardia-via De Gaspari dove sono state staccate quasi 6mila multe (precisamente 5.669).

Le sanzioni semaforiche rispetto al 2021 - quando c’erano state un’impennata per multe per il semaforo di viale Lombardia - sono diminuite passando da 21.988 del 2021, a 18.555 del 2022. E sempre in tema di non rispetto del semaforo rosso i brugheresi quest’anno sono stati più attenti: solo il 16% delle infrazioni sono state compiute da conducenti residenti in città. Inoltre sono sensibilmente diminuiti i punti tolti dalle patenti: 9.293 punti decurtati rispetto ai 13.317 dell’anno precedente. Pressoché azzerate anche le patenti ritirate: nel 2022 sono state 18, l’anno prima 158.

Gli agenti sono impegnati anche nel progetto di decoro urbano, con la rilevazione e il successivo ritiro o demolizione in seguito a solleciti delle auto che risultano abbandonate lungo le strade della città. Nel 2022 ne sono state rilevate 34, di cui 13 ritirate e 3 rimosse e demolite dalla polizia locale.

Il comando brugherese è formato da 16 agenti, 3 ufficiali e il comandante.