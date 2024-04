Facciate verdi ed efficientamento energetico: le 95 case di Monza trasformate in un Bosco Verticale

Efficientamento energetico e riqualificazione architettonica. Queste le parole d'ordine per cambiare il volto delle palazzine Aler di via Baradello con un progetto firmato dall'archistar Stefano Boeri. Un Bosco Verticale anche a Monza, con un progetto avviato con i fondi del Pnrr per la parte energetica.

Il sopralluogo al Bosco Verticale di Monza

Nel pomeriggio di lunedì l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha incontrato gli inquilini per fare il punto della situazione sui lavori alla presenza dei vertici Aler e dei professionisti dello Studio Boeri. "Sulla ristrutturazione degli immobili di via Baradello - ha detto l'assessore Franco - siamo passati dalle parole ai fatti, avviando un'opera di grande rilevanza che garantirà ai cittadini nuove prospettive di rigenerazione urbana e sociale. Il confronto con i residenti è stato cordiale e costruttivo. Andiamo avanti decisi verso l'obiettivo di ripensare il concetto di casa popolare, progettando e realizzando un contesto architettonico di qualità".

Nella stessa giornata sono stati inaugurati tre alloggi interamente domotici e dotati di ogni misura idonea al superamento delle barriere architettoniche, destinati a famiglie con persone diversamente abili. "Il benessere dei cittadini - ha proseguito Franco - è al centro della nostra azione. L'inaugurazione di oggi testimonia la grande attenzione che poniamo al tema dell'inclusione e del sostegno alle persone con disabilità. Stiamo progressivamente cambiando il volto delle abitazioni di via Baradello, con il lavoro di Aler, dimostrando la volontà di imprimere un nuovo slancio alle politiche abitative. Sono e sarò accanto ai cittadini in questo percorso di miglioramento dell'edilizia pubblica a Monza e in Lombardia".

Come cambieranno 95 case Aler a Monza

La riqualificazione energetica degli edifici monzesi riguarda, tra l'altro, la realizzazione del cappotto termico delle palazzine e la sostituzione dei serramenti nei 95 alloggi coinvolti. Questo porterà a una riduzione delle emissioni inquinanti: i benefici oltre che ambientali saranno anche sociali, dato che l'efficientamento energetico comporta la riduzione delle bollette. Dal punto di vista delle tempistiche, è confermato il cronoprogramma che prevede la conclusione dell'intervento complessivo di efficientamento energetico e riqualificazione architettonica tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

“L’intervento proposto per le case popolari di Monza - aveva illustrato Boeri al momento della presentazione del progetto - è la dimostrazione che autosufficienza energetica e inclusione sociale possano essere i due pilastri di una rigenerazione dell’edilizia popolare italiana. Il progetto non solo si propone di migliorare la qualità della vita dei residenti, introducendo un sistema di balconi, di facciate verdi e di spazi di socialità tra i due blocchi e nei loro portici, ma grazie alle superfici fotovoltaiche sulle coperture e alla riduzione dei consumi permessa dall’intervento sulle facciate, permetterà ai due edifici - e agli altri di proprietà dell’Aler di Monza e Brianza - di costituire una forma innovativa e avanzata di comunità energetica, in grado di distribuire tra le famiglie meno abbienti i vantaggi ricavati dal contributo energetico che eccede i bisogni degli edifici stessi”.