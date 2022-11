Vigili del fuoco a "scuola" sui fuoristrada

Nella settimana appena trascorsa, presso il campo della protezione civile del comune di Bovisio Masciago in via Bertacciola, si è svolto il corso di "Guida su terreno non preparato" riservato al personale vigili del fuoco del c omando di Monza. Utilizzando il circuito appositamente realizzato presente presso l'aria messa a disposizione dall'amministrazione comunale, dove sono stati realizzati ostacoli che riproducono le tipiche difficoltà che la guida fuoristrada comporta, i dieci corsisti affiancati da tre istruttori hanno potuto apprendere le corrette tecniche di conduzione dei veicoli: un bagaglio di esperienza che ogni autista dei Vigili del fuoco deve avere per essere in grado di portare soccorso anche nelle zone più impervie.