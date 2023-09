Tutte le strade chiuse a Monza per il Brianza Pride

Tutto pronto per l’edizione 2023 del Brianza Pride. Sabato 16 settembre le vie del centro storico di Monza saranno invase dalla comunità arcobaleno. Sono 5mila le persone che secondo gli organizzatori arriveranno a Monza da tutta la Brianza (ma non solo) per la grande parata per manifestare a favore della libera espressione delle identità e contro ogni forma di discriminazione. Il corteo si concluderà ai Boschetti Reali dove verrà allestito un vero e proprio villaggio dell’inclusione; fino a mezzanotte in programma musica, incontri, testimonianze, eventi, e food truck con prodotti di aziende locali.

In occasione del corteo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 16 alle 18 (e comunque fino al termine del passaggio del corteo) è vietata la circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti in piazza Castello (luogo del ritrovo) e poi in via Turati, largo Mazzini, via Italia, via Gambacorti Passerini, via Manzoni, via Appiani e poi arrivo in piazza Citterio.